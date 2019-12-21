«Хороший хоккей зрителям нравится». Команда Президента обыграла дружину из Минской области в соревнованиях среди любителей

Это уже четвертая победа «красных» в XIII Республиканских соревнованиях по хоккею с шайбой среди любителей на призы Президентского спортивного клуба.

Новости Беларуси. 5:3 – с таким счетом завершилась игра на ледовой площадке спортивного комплекса «Олимпик Парк», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Хоккейная команда Президента превзошла дружину из Минской области.

Первой открыла счет игры команда главы государства. Шайбу в ворота соперников на второй минуте первого периода забросил Михаил Грабовский. Команда Минской области забила свой первый гол во время второго периода.

Отметим, что декабрьские матчи республиканских соревнований для команды Президента – хорошая разминка перед Рождественским международным турниром любителей хоккея. Он пройдет в Минске в начале января 2020 года.