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«Хороший хоккей зрителям нравится». Команда Президента обыграла дружину из Минской области в соревнованиях среди любителей

21 декабря 2019 13:46
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Новости Беларуси. 5:3 – с таким счетом завершилась игра на ледовой площадке спортивного комплекса «Олимпик Парк», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Хоккейная команда Президента превзошла дружину из Минской области.

Это уже четвертая победа «красных» в XIII Республиканских соревнованиях по хоккею с шайбой среди любителей на призы Президентского спортивного клуба.

«Очень нравится хоккей!» Как проходит матч между командами Президента и сборной Минской области

«Хороший хоккей зрителям нравится». Команда Президента обыграла дружину из Минской области в соревнованиях среди любителей -1

«Хороший хоккей зрителям нравится». Команда Президента обыграла дружину из Минской области в соревнованиях среди любителей -3

«Хороший хоккей зрителям нравится». Команда Президента обыграла дружину из Минской области в соревнованиях среди любителей -5

«Хороший хоккей зрителям нравится». Команда Президента обыграла дружину из Минской области в соревнованиях среди любителей -7

Первой открыла счет игры команда главы государства. Шайбу в ворота соперников на второй минуте первого периода забросил Михаил Грабовский. Команда Минской области забила свой первый гол во время второго периода.

Отметим, что декабрьские матчи республиканских соревнований для команды Президента – хорошая разминка перед Рождественским международным турниром любителей хоккея. Он пройдет в Минске в начале января 2020 года.

«Хороший хоккей зрителям нравится». Команда Президента обыграла дружину из Минской области в соревнованиях среди любителей -10

Дмитрий Мелешко, нападающий хоккейной команды Президента:
Игра напряженная. Та команда очень активная. У них есть моменты, у нас выручает вратарь.

Начинаем готовиться к турниру, больше тренировок. Я думаю, каждая команда в турнире хочет выигрывать.

«Хороший хоккей зрителям нравится». Команда Президента обыграла дружину из Минской области в соревнованиях среди любителей -13

«Хороший хоккей зрителям нравится». Команда Президента обыграла дружину из Минской области в соревнованиях среди любителей -15

«Хороший хоккей зрителям нравится». Команда Президента обыграла дружину из Минской области в соревнованиях среди любителей -17

Сергей Тронь, нападающий хоккейной команды Минской области:
Все хотят победы, обоюдной атаки. Хороший хоккей зрителям нравится.

По уже сложившейся традиции, завершился матч определением лучших игроков сегодняшнего ледового сражения, общим фото на память и подарками. Александр Лукашенко раздал болельщикам плюшевые игрушки.

«Хороший хоккей зрителям нравится». Команда Президента обыграла дружину из Минской области в соревнованиях среди любителей -20

«Хороший хоккей зрителям нравится». Команда Президента обыграла дружину из Минской области в соревнованиях среди любителей -22

«Хороший хоккей зрителям нравится». Команда Президента обыграла дружину из Минской области в соревнованиях среди любителей -24

«Хороший хоккей зрителям нравится». Команда Президента обыграла дружину из Минской области в соревнованиях среди любителей -26

# Хоккей Беларуси # Александр Лукашенко # Дмитрий Мелешко # Сергей Трон # Фотофакт

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