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«Очень нравится хоккей!» Как проходит матч между командами Президента и сборной Минской области

21 декабря 2019 11:21
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Новости Беларуси. 21 декабря на льду столичной «Олимпик Арены» играют команды Президента и сборной Минской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Отметим, что на XIII Республиканских соревнованиях по хоккею среди любителей дружина главы государства закрепилась на первом месте в таблице – 6 очков в трех матчах.

«Очень нравится хоккей!» Как проходит матч между командами Президента и сборной Минской области-1

«Очень нравится хоккей!» Как проходит матч между командами Президента и сборной Минской области-3

«Очень нравится хоккей!» Как проходит матч между командами Президента и сборной Минской области-5

«Очень нравится хоккей!» Как проходит матч между командами Президента и сборной Минской области-7

Сегодня на лед под № 1 вышел Александр Лукашенко. Его команда и открыла счет. На второй минуте первого периода шайбу в ворота противника забросил Михаил Грабовский.

«Очень нравится хоккей!» Как проходит матч между командами Президента и сборной Минской области-10

Я на хоккей хожу всегда и я вам скажу честно: не важно, кто сегодня победит – или команда Президента, или Минска область. Самое главное, что взрослые мужчины не занимаются в «танчиках», не сидят в интернете и не пьют пиво – они сегодня играют в хоккей, в настоящую мужскую игру.

«Очень нравится хоккей!» Как проходит матч между командами Президента и сборной Минской области-13

Очень нравится хоккей! Болеем за Президента, за его команду!

Хоккейная команда Президента за предыдущие годы десять раз выигрывала соревнования среди любительских команд. По одной победе в турнире у хоккеистов Гомельской и Минской областей.

«Очень нравится хоккей!» Как проходит матч между командами Президента и сборной Минской области-16

«Очень нравится хоккей!» Как проходит матч между командами Президента и сборной Минской области-18

«Очень нравится хоккей!» Как проходит матч между командами Президента и сборной Минской области-20

«Очень нравится хоккей!» Как проходит матч между командами Президента и сборной Минской области-22

«Очень нравится хоккей!» Как проходит матч между командами Президента и сборной Минской области-24

# Хоккей Беларуси # Александр Лукашенко # Фотофакт

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