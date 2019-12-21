«Очень нравится хоккей!» Как проходит матч между командами Президента и сборной Минской области

Новости Беларуси. 21 декабря на льду столичной «Олимпик Арены» играют команды Президента и сборной Минской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Отметим, что на XIII Республиканских соревнованиях по хоккею среди любителей дружина главы государства закрепилась на первом месте в таблице – 6 очков в трех матчах.

Сегодня на лед под № 1 вышел Александр Лукашенко. Его команда и открыла счет. На второй минуте первого периода шайбу в ворота противника забросил Михаил Грабовский.

Я на хоккей хожу всегда и я вам скажу честно: не важно, кто сегодня победит – или команда Президента, или Минска область. Самое главное, что взрослые мужчины не занимаются в «танчиках», не сидят в интернете и не пьют пиво – они сегодня играют в хоккей, в настоящую мужскую игру.