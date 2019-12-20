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Шведский голкипер Юнас Энрот покинул минское «Динамо»

20 декабря 2019 19:08
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Новости Беларуси. Слухи подтвердились. Матч против хоккейного клуба «Сочи» стал последним для Юнаса Энрота в джерси минского «Динамо», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Шведский голкипер Юнас Энрот покинул минское «Динамо»-1

Об этом сообщает сайт «зубров». Вратарь выступал за «бело-синих» на протяжении трех лет. В КХЛ швед провел 134 матча за «зубров». В этом сезоне хоккеист сыграл за минчан в 30 поединках. В среднем он пропускал чуть более трех шайб за игру.

Шведский голкипер Юнас Энрот покинул минское «Динамо»-4

В «Динамо» отметили, что решение о расставании с Энротом далось непросто и что в ближайшей перспективе планируется дать больше игровой практики белорусским голкиперам. В таблице Западной конференции «бело-синие» идут на предпоследнем месте.

Шведский голкипер Юнас Энрот покинул минское «Динамо»-7

# Хоккей Беларуси # Юнас Энрот # Фотофакт

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