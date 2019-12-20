Шведский голкипер Юнас Энрот покинул минское «Динамо»

Новости Беларуси. Слухи подтвердились. Матч против хоккейного клуба «Сочи» стал последним для Юнаса Энрота в джерси минского «Динамо», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Об этом сообщает сайт «зубров». Вратарь выступал за «бело-синих» на протяжении трех лет. В КХЛ швед провел 134 матча за «зубров». В этом сезоне хоккеист сыграл за минчан в 30 поединках. В среднем он пропускал чуть более трех шайб за игру.