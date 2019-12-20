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«Боролись во всю силу». В Минске прошёл открытый республиканский турнир по трём видам борьбы

20 декабря 2019 20:17
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Новости Беларуси. 20 декабря в Минске прошел открытый республиканский турнир по трем видам борьбы, посвященный памяти заслуженных тренеров СССР и Республики Беларусь – Рыбалко, Григорьева, Мирского и Лисафина, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Боролись во всю силу». В Минске прошёл открытый республиканский турнир по трём видам борьбы-1

Соревнования собрали порядка 100 участников: это молодые атлеты, воспитанники республиканских центров олимпийского резерва, спортивных школ и клубов, а также студенты. На трех коврах параллельно шли поединки в трех видах борьбы: вольной, греко-римской и самбо.

«Боролись во всю силу». В Минске прошёл открытый республиканский турнир по трём видам борьбы-4

«Боролись во всю силу». В Минске прошёл открытый республиканский турнир по трём видам борьбы-6

Егор Бричковский, участник соревнований:
Не мешает, наоборот, это как-то подстегивает. Боролись во всю силу. Как на тренировке, никто ни на кого не обижается. Все дружат, после ковра идем обнимаемся. Дальше идем разговаривать о своем.

«Боролись во всю силу». В Минске прошёл открытый республиканский турнир по трём видам борьбы-9

«Боролись во всю силу». В Минске прошёл открытый республиканский турнир по трём видам борьбы-11

Камандар Маджидов, председатель Белорусской федерации борьбы:
Большой спорт пополняется за счет вузов. Они готовятся, тренируются, попадают в сборные команды. Сегодня может быть не совсем основной состав, но, тем не менее, молодежь, которая в перспективе будет претендовать на команду.

«Боролись во всю силу». В Минске прошёл открытый республиканский турнир по трём видам борьбы-14

Цель турнира – популяризация спортивной борьбы у молодежи. Кроме того, участники соревнований боролись не только за медали, но и за внимание тренеров юношеской и молодежной сборных страны.

«Боролись во всю силу». В Минске прошёл открытый республиканский турнир по трём видам борьбы-17

# Борьба # Егор Бричковский # Камандар Маджидов # Фотофакт

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