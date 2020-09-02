«Хорошая подготовка и воля к победе». Игрок сборной Беларуси U19 по волейболу рассказала, как команде удалось занять третье место на чемпионате Европы

Новости Беларуси. Женская сборная Беларуси по волейболу, составленная из игроков до 19 лет, вернулась в Минск. На чемпионате Европы девушки заняли третье место, сообщили в программе «СТВ-Спорт».



Для наших молодёжных команд это четвёртый подобный результат в истории. В своей подгруппе подопечные Ольги Пальчевской провели четыре успешных матча, однако игра за выход в финал белорускам не удалась. Тем не менее девушки, обыграв Францию (3:1), обеспечили нашей команде призовое третье место. Поздравить сборную с успехом в аэропорт приехали не только родные и близкие, но и экс-главный тренер «Минчанки» Виктор Гончаров. И если на клубном уровне Ольга Пальчевская помогает главному тренеру Борису Коляде, то на чемпионате Европы специалисты поменялись ролями.



Ольга Пальчевская, главный тренер сборной Беларуси U19 по волейболу:

На данный момент я считаю, что всё, что я могла сделать от себя зависящее, тот максимум, на который я была готова, я сделала. В первую очередь то, что нам помогло – это дисциплина, игровая дисциплина, порядок на площадке, общая игра и, безусловно, дикое желание победить, характер девушек сыграл ключевую роль.