Финал женского Кубка Беларуси. Футболистки «Динамо-БГУФК» обыграли «Минск» в серии пенальти

Новости Беларуси. Женский футбольный клуб «Динамо-БГУФК» стал обладателем Кубка Беларуси, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В титульном матче студентки нанесли поражение принципиальным соперницам из команды «Минск».
Новости Беларуси. Женский футбольный клуб «Динамо-БГУФК» стал обладателем Кубка Беларуси, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В титульном матче студентки нанесли поражение принципиальным соперницам из команды «Минск».
О неуступчивости в матче и ценности трофея говорит хотя бы то, что ни в основное, ни в дополнительное время зрители голов не дождались. Все решилось в серии послематчевых пенальти. И здесь точнее были подопечные Юрия Малеева.
Для «Динамо-БГУФК» этот приз стал первым в истории. Кстати, в нынешнем сезоне дружине вполне по силам сделать золотой дубль. В чемпионате Беларуси студентки идут без поражений и уже дважды обыгрывали «горожанок».