«Ребята эрудированные, занимаются спортом». В НОК прошёл олимпийский урок

Новости Беларуси. «Хутчэй. Вышей. Мацней». Именно эти слова станут путеводными для юных белорусских спортсменов в новом учебном году. Сегодня в зале олимпийской славы НОК прошёл олимпийский урок, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Второй год подряд занятие проходило в формате интеллектуального турнира. Более ста ребят со всех уголков Беларуси были разделены на 16 команд, а в составе каждой – по одному именитому спортсмену. Среди них Александр Романьков, Любовь Черкашина, Сергей Рутенко и другие.

В семи турах ребятам предстояло ответить более чем на полсотни вопросов. Задавал их, кстати, знаменитый белорусский спортивный комментатор Владимир Новицкий. Практически до конца брейн-ринга было сложно предсказать победителя. В упорной борьбе первое место заняла команда «Стрела» Минского городского училища олимпийского резерва вместе с победителем этапа Кубка мира-2018 по конькобежному спорту в масс-старте Виталием Михайловым.

Екатерина Алексеева, участница «Олимпийского урока»:

Мы тащим команду благодаря его каким-то подсказкам.





Андрей Мезин, экс-вратарь сборной Беларуси по хоккею:

Команда у меня, конечно, отличная, но все в восьмой класс только перешли, поэтому, я думаю, что самая молодая команда и на вопросы, которые были связаны с мультфильмами, они ответили сразу. То, что было в прошлом, конечно, чуть-чуть посложнее. Но ребята эрудированные, занимаются спортом. Я очень рад, что с ними в одной команде.