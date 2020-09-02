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«Ребята эрудированные, занимаются спортом». В НОК прошёл олимпийский урок

02 сентября 2020 08:29
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Новости Беларуси. «Хутчэй. Вышей. Мацней». Именно эти слова станут путеводными для юных белорусских спортсменов в новом учебном году. Сегодня в зале олимпийской славы НОК прошёл олимпийский урок, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Ребята эрудированные, занимаются спортом». В НОК прошёл олимпийский урок-1

Второй год подряд занятие проходило в формате интеллектуального турнира. Более ста ребят со всех уголков Беларуси были разделены на 16 команд, а в составе каждой – по одному именитому спортсмену. Среди них Александр Романьков, Любовь Черкашина, Сергей Рутенко и другие.  

«Ребята эрудированные, занимаются спортом». В НОК прошёл олимпийский урок-4

В семи турах ребятам предстояло ответить более чем на полсотни вопросов. Задавал их, кстати, знаменитый белорусский спортивный комментатор Владимир Новицкий. Практически до конца брейн-ринга было сложно предсказать победителя. В упорной борьбе первое место заняла команда «Стрела» Минского городского училища олимпийского резерва вместе с победителем этапа Кубка мира-2018 по конькобежному спорту в масс-старте Виталием Михайловым.   

«Ребята эрудированные, занимаются спортом». В НОК прошёл олимпийский урок-7

Екатерина Алексеева, участница «Олимпийского урока»:
Мы тащим команду благодаря его каким-то подсказкам.

«Ребята эрудированные, занимаются спортом». В НОК прошёл олимпийский урок-10



Андрей Мезин, экс-вратарь сборной Беларуси по хоккею:
Команда у меня, конечно, отличная, но все в восьмой класс только перешли, поэтому, я думаю, что самая молодая команда и на вопросы, которые были связаны с мультфильмами, они ответили сразу. То, что было в прошлом, конечно, чуть-чуть посложнее. Но ребята эрудированные, занимаются спортом. Я очень рад, что с ними в одной команде.

«Ребята эрудированные, занимаются спортом». В НОК прошёл олимпийский урок-12

Специально к новому учебному году НОК Беларуси разработал научно-популярное издание «Хутчэй. Вышэй. Мацней», которое знакомит с историей, традициями и современным состоянием мирового олимпийского движения. Также все участники турнира получили олимпийские дневники, которые специально были разработаны НОКом, и другие подарки.  

# Дети # Екатерина Алексеева # Андрей Мезин

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