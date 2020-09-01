Новости Беларуси. Теперь уже официально. Илья Усов стал игроком минского хоккейного «Динамо», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Форвард прошел с «бело-синими» предсезонную подготовку. В полуфинале Кубка Салея он отметился заброшенной шайбой в ворота «Гомеля». А в 2019 году Усов отыграл в одной из минорных лиг в клубе Prince Albert Raiders.