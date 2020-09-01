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Илья Усов стал игроком минского хоккейного «Динамо»

01 сентября 2020 18:49
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Новости Беларуси. Теперь уже официально. Илья Усов стал игроком минского хоккейного «Динамо», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Просмотровый контракт увенчался заключением полноценного. Новое соглашение двустороннее, рассчитано на год.  

Илья Усов стал игроком минского хоккейного «Динамо»-1

Форвард прошел с «бело-синими» предсезонную подготовку. В полуфинале Кубка Салея он отметился заброшенной шайбой в ворота «Гомеля». А в 2019 году Усов отыграл в одной из минорных лиг в клубе Prince Albert Raiders.  

# Хоккей Беларуси # Илья Усов # Фотофакт

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