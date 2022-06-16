«Хорошая команда». Волейбольная сборная из России станет сильнейшим соперником для белорусских спортсменок

Новости Беларуси. На следующей неделе на «Чижовка-Арене» в рамках сотрудничества со Всероссийской федерацией волейбола пройдет турнир с участием четырех юниорских сборных девушек до 17 и до 16 лет Беларуси и России, сообщили в программе «СТВ-Спорт». «Для нас это большой опыт». В Минске пройдет волейбольный турнир юниорских сборных Беларуси и России. Читать здесь.

Старшие приезжие спортсменки станут сильнейшим соперником для наших дружин. Ведь в Минск пожалуют чемпионки Европы 2021 года. Напомним, в финале континентального первенства была обыграна Италия. Между тем минский турнир станет первым международным стартом для нашей сборной, укомплектованной исполнительницами до 16 лет. А вот команда девушек до 17 лет имеет опыт выступления на европейской арене. В 2021 году барышни вышли во второй отборочный раунд Еврофорума и заняли второе место в подгруппе. Однако, введенные санкции не позволили белорускам принять участие в дальнейшей квалификации. Предстоящий турнир – это возможность приобрести соревновательную практику и оценить свои силы на фоне сильного соперника.

Артем Горемыкин, главный тренер юниорской сборной Беларуси (U-17) по волейболу:

Растем, но хотелось бы немножко получше в их отношении к тренировочному процессу. Понятно, что такой возраст, но надо приучать себя становиться профессионалами. Россияне предложили поиграть. Для нас это большой опыт. Заодно проверим, чему мы научились за год. Россия всегда на высоком уровне: и в детских, и во взрослых соревнованиях. Хорошая команда, очень высокая, по меркам волейбольным. Мощная, силовая команда.