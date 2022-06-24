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Волейбол. В Минске проходит международный турнир юниорских сборных Беларуси и России

24 июня 2022 18:30
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Новости Беларуси. На площадке «Чижовка-Арены» двумя матчами продолжился международный турнир по волейболу. В первом поединке дня юниорская сборная России до 16 лет уступила команде России, составленной из игроков до 17 лет, со счетом 0:3, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Волейбол. В Минске проходит международный турнир юниорских сборных Беларуси и России-1

Особый интерес вызвал матч между белорусскими сборными. Наши 17-летние юниорки уступили в первой партии сборной Беларуси до 16 лет – 19:25. Во второй и третьей старшие обыграли младших со счетом 25:17 и 25:18. В четвертой и пятой партиях были сильней 16-летние – 26:24 и 15:13. Таким образом, команда девушек до 16 лет одолела сборную, составленную из игроков на год старше, со счетом 3:2.  

# Волейбол # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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