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«Для нас это большой опыт». В Минске пройдёт волейбольный турнир юниорских сборных Беларуси и России

16 июня 2022 15:38
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Новости Беларуси. Женская юниорская сборная Беларуси по волейболу U-17 готовится к турниру против российских сверстниц, которые в 2021 году стали чемпионками Европы, сообщили в программе «СТВ-спорт». Соревнования пройдут на следующей неделе в нашей столице.

«Для нас это большой опыт». В Минске пройдёт волейбольный турнир юниорских сборных Беларуси и России-1

Также на минском старте заявлены и сборные U-16, как Беларуси, так и России. Команды сыграют по круговой системе, а в заключительный день турнира, 27 июня, определятся победитель и призеры. Начало соревнований – 23 июня. Предстоящий старт – это возможность приобрести соревновательную практику и оценить свои силы на фоне сильного соперника.

«Для нас это большой опыт». В Минске пройдёт волейбольный турнир юниорских сборных Беларуси и России-4

Артем Горемыкин, главный тренер юниорской сборной Беларуси (U-17) по волейболу:
Надо приучать себя становиться профессионалами. Россияне предложили поиграть. Для нас это большой опыт. Заодно проверим, чему мы научились за год. Россия всегда на высоком уровне: и в детских, и во взрослых соревнованиях.

# Волейбол # Артем Горемыкин # Фотофакт

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