«Для нас это большой опыт». В Минске пройдёт волейбольный турнир юниорских сборных Беларуси и России

Новости Беларуси. Женская юниорская сборная Беларуси по волейболу U-17 готовится к турниру против российских сверстниц, которые в 2021 году стали чемпионками Европы, сообщили в программе «СТВ-спорт». Соревнования пройдут на следующей неделе в нашей столице.

Также на минском старте заявлены и сборные U-16, как Беларуси, так и России. Команды сыграют по круговой системе, а в заключительный день турнира, 27 июня, определятся победитель и призеры. Начало соревнований – 23 июня. Предстоящий старт – это возможность приобрести соревновательную практику и оценить свои силы на фоне сильного соперника.