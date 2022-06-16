Белорусская дзюдоистка Яна Макрецкая взяла бронзу на всероссийских соревнованиях

Наша спортсменка поднялась на пьедестал в весовой категории до 63 килограммов. Представительница Синеокой оступилась в полуфинале, однако в схватке за бронзу сумела взять верх над россиянкой Соян. Награда Макрецкой стала уже второй на нынешнем турнире. До нее серебро взяла Ксения Данилович. В программе турнира на 17 июня значатся как мужские, так и женские поединки.