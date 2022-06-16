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Белорусская дзюдоистка Яна Макрецкая взяла бронзу на всероссийских соревнованиях

16 июня 2022 16:10
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Новости Беларуси. Белоруска Яна Макрецкая выиграла бронзовую медаль на всероссийских соревнованиях по дзюдо, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусская дзюдоистка Яна Макрецкая взяла бронзу на всероссийских соревнованиях-1

Наша спортсменка поднялась на пьедестал в весовой категории до 63 килограммов. Представительница Синеокой оступилась в полуфинале, однако в схватке за бронзу сумела взять верх над россиянкой Соян. Награда Макрецкой стала уже второй на нынешнем турнире. До нее серебро взяла Ксения Данилович. В программе турнира на 17 июня значатся как мужские, так и женские поединки.

# Дзюдо # Яна Макрецкая # Ксения Данилович # Фотофакт

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