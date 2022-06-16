«Для региональных школ очень важно почувствовать соперничество с минскими игроками». Продолжается турнир «Золотая ракетка»

Главные действующие лица турнира – юные теннисисты, чей возраст не превышает 12 лет. В эти дни на кортах столичного клуба «Аква-Минск» в рамках первого тура второй группы сражаются представители четырех команд – из Минска, Гродно, Могилева и Березы. Напомним, регламент турнира максимально приближен к проведению крупнейших юниорских командных соревнований Европейской теннисной федерации – летнего и зимнего чемпионатов Европы.

Екатерина Лисица, генеральный секретарь Белорусской теннисной федерации:

Очень интересно наблюдать за соперничеством наших топовых минских школ и школ из областей. Для региональных школ очень важно почувствовать соперничество с минскими игроками, которые имеют больше возможностей для тренировочного процесса, для участия в соревнованиях. И для них это прям челлендж такой, они подтягиваются, очень довольны этому соперничеству. И видно, как они вдохновляются, выходя на каждый матч.