Прямой эфир
  • Главная страница
  • Новости
  • Спорт
  • «Для региональных школ очень важно почувствовать соперничество с минскими игроками». Продолжается турнир «Золотая ракетка»

«Для региональных школ очень важно почувствовать соперничество с минскими игроками». Продолжается турнир «Золотая ракетка»

16 июня 2022 16:13
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Белорусская теннисная федерация при поддержке Президентского спортивного клуба продолжает проведение национального турнира «Золотая ракетка». В нынешнем розыгрыше принимает участие 16 команд, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Для региональных школ очень важно почувствовать соперничество с минскими игроками». Продолжается турнир «Золотая ракетка»-1

Главные действующие лица турнира – юные теннисисты, чей возраст не превышает 12 лет. В эти дни на кортах столичного клуба «Аква-Минск» в рамках первого тура второй группы сражаются представители четырех команд – из Минска, Гродно, Могилева и Березы. Напомним, регламент турнира максимально приближен к проведению крупнейших юниорских командных соревнований Европейской теннисной федерации – летнего и зимнего чемпионатов Европы.

«Для региональных школ очень важно почувствовать соперничество с минскими игроками». Продолжается турнир «Золотая ракетка»-4

Екатерина Лисица, генеральный секретарь Белорусской теннисной федерации:
Очень интересно наблюдать за соперничеством наших топовых минских школ и школ из областей. Для региональных школ очень важно почувствовать соперничество с минскими игроками, которые имеют больше возможностей для тренировочного процесса, для участия в соревнованиях. И для них это прям челлендж такой, они подтягиваются, очень довольны этому соперничеству. И видно, как они вдохновляются, выходя на каждый матч.

«Для региональных школ очень важно почувствовать соперничество с минскими игроками». Продолжается турнир «Золотая ракетка»-7

С 19 по 21 июня в Гомеле пройдут матчи третьей группы. Четвертый этап с 21 по 23 июля состоится на кортах столичной СДЮШОР по теннису. Финал турнира намечен на ноябрь. 

# Теннис # Екатерина Лисица # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Белорусская дзюдоистка Яна Макрецкая взяла бронзу на всероссийских соревнованиях
16 июня 2022 16:10

Белорусская дзюдоистка Яна Макрецкая взяла бронзу на всероссийских соревнованиях

«Для нас это большой опыт». В Минске пройдёт волейбольный турнир юниорских сборных Беларуси и России
16 июня 2022 15:38

«Для нас это большой опыт». В Минске пройдёт волейбольный турнир юниорских сборных Беларуси и России

ФИФА представила официальный постер чемпионата мира – 2022
16 июня 2022 15:29

ФИФА представила официальный постер чемпионата мира – 2022