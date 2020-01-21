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«Хорошая игра и заслуженная победа». Минское «Динамо» переиграло московский «Спартак»

21 января 2020 20:28
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Новости Беларуси. Хоккейное минское «Динамо» одерживает победу в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ. Переигран московский «Спартак», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Хорошая игра и заслуженная победа». Минское «Динамо» переиграло московский «Спартак»-1



Счет был открыт уже на шестой минуте встречи. Удачно на пяточке «красно-белых» сыграл Игорь Мартынов. Но еще до первого перерыва москвичи сумели реализовать лишнего – 1:1.

«Хорошая игра и заслуженная победа». Минское «Динамо» переиграло московский «Спартак»-3

Неудачно начали «зубры» второй период. На 18-й его секунде «Спартак» вышел вперёд. Но точные броски Принца и Дадонова снова вывели вперед минчан – 3:2. В третьей части матча команды обменялись заброшенными шайбами. «Динамо» побеждает – 4:3.  Команда Крейга Вудкрофта прерывает серию из трёх поражений. 

«Хорошая игра и заслуженная победа». Минское «Динамо» переиграло московский «Спартак»-6

Михаил Грабовский, тренер ХК «Динамо-Минск»:
На последних играх реализовали моменты. Нужные голы в нужное время забили. Мы играли и с ЦСК, и с «Витязем» неплохо, но, к сожалению, счет не показывает это на табло. Сегодняшний матч отнесем к лучшим, потому что мы победили.

«Хорошая игра и заслуженная победа». Минское «Динамо» переиграло московский «Спартак»-9

Никита Толопило, вратарь ХК «Динамо-Минск»:
Хорошо все играли, все помогали, все парни бились, были одним целым. Хорошую игру показывали, разобрали «Спартак»: какие у них сильные стороны. Не давали им ничего создать, только ненужные удаления подводили нас. А так, хорошая игра и заслуженная победа.

«Хорошая игра и заслуженная победа». Минское «Динамо» переиграло московский «Спартак»-12



В субботу, 25 января ждем в гости череповецкую «Северсталь», после чего «Динамо» ожидает гостевая серия матчей.  

# Хоккей Беларуси # Михаил Грабовский # Никита Толопило # Фотофакт

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