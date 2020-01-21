Виктор Гончаров: «Нужно искать не лидера, а команду лидеров»

Соперник – «Бимал-Единство» из Боснии и Герцоговины. А уже в воскресенье наших девушек ожидает матч 12 тура российской суперлиги: в гости едет «Ленинградка». К такому графику волейболистки «Минчанки» уже привыкли, и в каждой встрече настроены выложиться по полной.

Виктор Гончаров, главный тренер волейбольной команды «Минчанка»:

Мы подстраиваемся, чтобы командную игру ставить, если нет лидера, то разнообразить игру в атаке и защитных действиях. С командой «Краснодара» мы выглядели совсем неплохо, единственное, что много произвели ошибок в атаке. Это нам не дало выиграть, а так по лидеру та же самая проблема, которая существует у нас. Нужно искать не лидера, а команду лидеров.