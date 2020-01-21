Курьянович о сборной Беларуси по каратэ: «Есть возможность продвинуться в рейтинге, чтобы заработать лицензию»

Новости Беларуси. Каратэ включено в программу летних Олимпийских игр 2020 года в Токио, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Белорусская школа каратэ некогда гремела на весь Союз, и сейчас новое поколение каратистов продолжает эти славные традиции.

Сейчас в спорткомплексе «Стайки» многолюдно. На татами спортсмены от 14-ти лет. Это кадетский возраст, их тренеры готовят уже с перспективой на следующее десятилетие, ведь расцвет каратиста наступает после 25-ти.