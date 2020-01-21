Дмитрий Жирмонт стал новым капитаном мужской национальной команды Беларуси по теннису

Новости Беларуси. Мужская национальная команда Беларуси по теннису в марте выступит в плей-офф мировой группы Кубка Дэвиса, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Соперником белорусов будет сборная Германии, поединок пройдет в Дюссельдорфе. Белорусов на ратный бой поведет новый капитан Дмитрий Жирмонт. Такое решение было принято 21 января на заседании правления Белорусской теннисной федерации.

Дмитрий Жирмонт завершил карьеру профессионального игрока год назад, он входил во вторую сотню мирового рейтинга, являлся многократным чемпионом Беларуси. Также Дмитрий имеет 7 титулов ITF в одиночном разряде и 8 – в парном.