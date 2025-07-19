Белоруска Василина Хондошко стала серебряным призером чемпионата мира по водным видам спорта в Сингапуре, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

В финале технической программы наша спортсменка набрала 260 целых 541 тысячную балла и заняла второе место. Чемпионкой мирового форума стала китаянка Ксю Хиянь. К слову, Ирис Тио Касас из Испании, которая замкнула тройку сильнейших, уступила нашей синхронистке всего 250 тысячных. Василина Хондошко на этом старте также выступит в произвольной программе. Сегодня на чемпионате мира состоялась квалификация в синхронном плавании в группах – девушки выступали с произвольной программой. Команда Беларуси вышла в финал с 7-м результатом. Лучшие суммы баллов показали сборные Китая, Испании, Японии, США, Мексики и Италии. 20 июля запланирован финал в этой дисциплине.