Хоккейная сборная Беларуси продолжает подготовку к очередным матчам «Большого тура»

Дмитрий Квартальнов, главный тренер хоккейной сборной Беларуси:

Если так посмотреть, многовато у нас технического брака. На льду очень много потерь, прием-передача, моторика ног и рук должна с ребятами каждый день проводиться на льду. Тогда мы будем убирать некоторые элементы. Мы общаемся, говорим, в общем-то. Но это нормально, молодежь, лишь бы они через себя это все пропускали, это очень важно. Но ребята молодцы, все слушают, понимают. Я думаю, что потихонечку, потихонечку мы будем расти в этом плане. Надеемся, что приедут ребятам к нам, кто-то помочь. И у нас команда будет сильнее. Ну и те мальчишки, которые здесь будут, будут крепче и сильнее.