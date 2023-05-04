Новости Беларуси. Хоккейная сборная Беларуси продолжает подготовку к очередным матчам «Большого тура». Так, наша команда уже прилетела в Астану и успела провести первую тренировку, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Хоккейная сборная Беларуси продолжает подготовку к очередным матчам «Большого тура». Так, наша команда уже прилетела в Астану и успела провести первую тренировку, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Часть спортсменов занималась в зале, молодые хоккеисты с меньшим объемом игровой практики провели занятие на льду. В пятницу, 5 мая, стартует турнир Qazaqstan Hockey Open. В первом матче 6 мая белорусская сборная сыграет против «России 25», а 7 мая нашим соперником станет команда Казахстана.
Дмитрий Квартальнов, главный тренер хоккейной сборной Беларуси:
Если так посмотреть, многовато у нас технического брака. На льду очень много потерь, прием-передача, моторика ног и рук должна с ребятами каждый день проводиться на льду. Тогда мы будем убирать некоторые элементы. Мы общаемся, говорим, в общем-то. Но это нормально, молодежь, лишь бы они через себя это все пропускали, это очень важно. Но ребята молодцы, все слушают, понимают. Я думаю, что потихонечку, потихонечку мы будем расти в этом плане. Надеемся, что приедут ребятам к нам, кто-то помочь. И у нас команда будет сильнее. Ну и те мальчишки, которые здесь будут, будут крепче и сильнее.