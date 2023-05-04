Ректор БГУФК: каждый спортсмен должен понимать, что за ним стоит страна, чтобы они оставили своё эго

Сергей Репкин, ректор Белорусского государственного университета физической культуры:

Каждый хоккеист, каждый спортсмен должен понимать, что за ним стоит страна, и для нас очень важно, чтобы наши спортсмены, наши хоккеисты больше ценили то, что у них на груди – это герб своей страны, чем то, что у них на спине – это их фамилия. Чтобы они свое эго оставили у себя внутри, а больше ценили, что именно в этой стране, Республике Беларусь, они состоялись как хоккеисты, именно эта страна вместе с их родителями и тренерами подготовила хоккеистов и пустила их в спортивное будущее.