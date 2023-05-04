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Ректор БГУФК: каждый спортсмен должен понимать, что за ним стоит страна, чтобы они оставили своё эго

04 мая 2023 15:02
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Новости Беларуси. В Минске продолжается третья Международная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы подготовки спортивного резерва в хоккее с шайбой», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Особо затрагивалась такая тема, как воспитание гражданина-патриота в спорте (подробнее здесь).  

Ректор БГУФК: каждый спортсмен должен понимать, что за ним стоит страна, чтобы они оставили своё эго-1

Важность преданности своей родине обсудили на диалоговой площадке ведущие спикеры конференции.  

Ректор БГУФК: каждый спортсмен должен понимать, что за ним стоит страна, чтобы они оставили своё эго-4

Сергей Репкин, ректор Белорусского государственного университета физической культуры:  
Каждый хоккеист, каждый спортсмен должен понимать, что за ним стоит страна, и для нас очень важно, чтобы наши спортсмены, наши хоккеисты больше ценили то, что у них на груди – это герб своей страны, чем то, что у них на спине – это их фамилия. Чтобы они свое эго оставили у себя внутри, а больше ценили, что именно в этой стране, Республике Беларусь, они состоялись как хоккеисты, именно эта страна вместе с их родителями и тренерами подготовила хоккеистов и пустила их в спортивное будущее.  

# Государственная политика в области спорта # Сергей Репкин # Фотофакт

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