II Игры стран СНГ охватят 11 городов Беларуси. Вот как готовятся к главным соревнованиям 2023-го в Могилёве

Новости Беларуси. Метровые LED-панели и новые трибуны. Могилев готовится принять соревнования спортивных Игр СНГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сразу два зрелищных вида будут представлены на площадках областного центра: стрельба из лука и карате. Особенность грядущего праздника в географии соревнований: она охватит сразу 11 городов страны. В каждом из которых идет активная работа. Наш корреспондент Юлия Мычка продолжит.

Уже через три месяца этот деревянный паркет в игровом зале могилевского «Олимпийца» станет мягким. Специальный помост высотой в метр и площадью в тысячу квадратов превратится в основу для татами. Во время II спортивных Игр СНГ «Олимпиец» станет ареной для соревнований по карате. Для такой спортивной сцены понадобятся сотни матов. Помочь с ними обещали коллеги из Бреста. Ради зрелищности предстоящих баталий организаторы готовы изменить освещение и уже закупают метровые LED-панели.

Дмитрий Чигир, директор Могилевского областного центра олимпийского резерва по легкой атлетике и игровым видам спорта:

Здесь хотят вместо белых штор повесить затемненные шторы, чтобы можно было делать спецэффекты с выходом спортсменов, артистов на арену. Поэтому это будет какое-то шоу.

Приступить к ремонту с размахом пока мешает череда соревнований. Например, 4 мая «Олимпиец» принимает чемпионат по тяжелой атлетике. Они завершатся в июне, и спортивный объект с головой уйдет в подготовку к Играм. Чтобы все успеть, двигаются поэтапно. Даже сейчас, когда в игровом зале мяч стремится в корзину, за пленкой строители занимаются шлифовкой полов в переходах. Впереди замена витражей, новые трибуны и современные табло. Готовится к самому важному спортивному событию 2023 года и один из старейших стадионов в городе – «Спартак». Здесь будут летать стрелы. Соревнований по стрельбе из лука стадион за всю свою историю ни разу не видел.

Валерий Чернов, заведующий Могилевским спортивным комплексом «Спартак»:

Для нас это, конечно, экзотический вид спорта, на стадионе у нас никогда этого не проходило. И к этому мы планируем провести ряд работ: обновить, покрасить, отбелить фасады, из глобальных работ – замена беговой дорожки. Между тем для этого вида спорта Могилев был выбран неслучайно. Больше половины сборной страны – могилевчане. Чтобы оправдать доверие и превратить соревнования в большой праздник для всех, недалеко от стадиона планируют сделать большую фанзону.

Дмитрий Латенков, начальник отдела спорта и туризма Могилевского горисполкома:

Помимо того что здесь будут проходить соревнования, на этом стадионе, мы также еще планируем сделать фанзону. Ее формат пока обсуждается. Скорее всего, это будет сквер, который рядом находится. Туда могут прийти могилевчане и гости города, участники соревнований, может быть, уже в свободное от соревнований время – посидеть, посмотреть за ходом трансляций соревнований.

С волнением ждут августа юные спортсмены. О профессиональном спорте под белорусским флагом мечтает 13-летний украинец Тимофей Росинский. В 2014 году он с мамой приехал в Беларусь и последние три года активно занимается легкой атлетикой, а именно бегом. Чтобы стать участником II Игр СНГ, юный спортсмен за год значительно улучшил свои результаты. Километр он мечтает преодолеть за 2 минуты 50 секунд. Но бежит Тимофей не только ради медали.