«Перенять опыт». Что обсуждают на конференции «Актуальные вопросы подготовки спортивного резерва в хоккее с шайбой»?

Новости Беларуси. В Минске продолжается третья Международная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы подготовки спортивного резерва в хоккее с шайбой», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

4 мая участников ожидала насыщенная программа. Состоялись мастер-классы для тренеров. Особое внимание было уделено технике владения коньками, клюшкой и шайбой, а также тактической подготовке голкиперов. На дискуссионной площадке своими наработками продолжали делиться известные специалисты в этой области. Обсуждения охватывали широкий спектр вопросов.

Павел Шеруимов, начальник управления Федерации хоккея России:

Эта площадка – замечательная возможность поделиться мнением, перенять опыт, послушать более такую практическую часть в подготовке хоккеистов по медицине, реабилитации и профилактике травматизма в хоккее, физической подготовке хоккеистов, вратарей в частности – достаточно важный, узкий вопрос.

Сергей Якимович, тренер по специальной физической подготовке ХК СКА (Россия):

У меня был небольшой доклад по поводу трехфазного тренинга. Все перемещения имеют три фазы. Всегда, если тебе, допустим, нужно прыгнуть, сначала нужно ноги согнуть, потом перейти от уступающего движения к преодолевающему. Трехфазный тренинг направлен на то, чтобы мы научились контролировать и уступающую фазу, и изометрическую фазу.