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«Перенять опыт». Что обсуждают на конференции «Актуальные вопросы подготовки спортивного резерва в хоккее с шайбой»?

04 мая 2023 15:01
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Новости Беларуси. В Минске продолжается третья Международная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы подготовки спортивного резерва в хоккее с шайбой», сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

«Перенять опыт». Что обсуждают на конференции «Актуальные вопросы подготовки спортивного резерва в хоккее с шайбой»?-1

4 мая участников ожидала насыщенная программа. Состоялись мастер-классы для тренеров. Особое внимание было уделено технике владения коньками, клюшкой и шайбой, а также тактической подготовке голкиперов. На дискуссионной площадке своими наработками продолжали делиться известные специалисты в этой области. Обсуждения охватывали широкий спектр вопросов.   

«Перенять опыт». Что обсуждают на конференции «Актуальные вопросы подготовки спортивного резерва в хоккее с шайбой»?-4

Павел Шеруимов, начальник управления Федерации хоккея России:  
Эта площадка – замечательная возможность поделиться мнением, перенять опыт, послушать более такую практическую часть в подготовке хоккеистов по медицине, реабилитации и профилактике травматизма в хоккее, физической подготовке хоккеистов, вратарей в частности – достаточно важный, узкий вопрос.  

«Перенять опыт». Что обсуждают на конференции «Актуальные вопросы подготовки спортивного резерва в хоккее с шайбой»?-7

Сергей Якимович, тренер по специальной физической подготовке ХК СКА (Россия):  
У меня был небольшой доклад по поводу трехфазного тренинга. Все перемещения имеют три фазы. Всегда, если тебе, допустим, нужно прыгнуть, сначала нужно ноги согнуть, потом перейти от уступающего движения к преодолевающему. Трехфазный тренинг направлен на то, чтобы мы научились контролировать и уступающую фазу, и изометрическую фазу.  

«Перенять опыт». Что обсуждают на конференции «Актуальные вопросы подготовки спортивного резерва в хоккее с шайбой»?-10

Особо затрагивалась такая тема, как воспитание гражданина-патриота в спорте. Важность преданности своей родине обсудили на диалоговой площадке ведущие спикеры конференции.  

Завершится конференция 5 мая. Участников также ожидают мастер-классы и дискуссионные площадки. Подробнее здесь.  

# Государственная политика в области спорта # Сергей Якимович # Фотофакт

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