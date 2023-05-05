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В Минске стартовал второй этап Кубка Леднёва по современному пятиборью

05 мая 2023 20:06
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Новости Беларуси. В Минске стартовал Кубок Леднева, второй этап международного турнира по современному пятиборью, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В соревнованиях принимают участие сильнейшие спортсмены из России и Беларуси.  

В Минске стартовал второй этап Кубка Леднёва по современному пятиборью -1

Соревнования дают возможность не только лидерам команд, но и молодежи проявить себя в условиях серьезной конкуренции. Ведь главный старт в этом сезоне – олимпийская квалификация. Напомним, что Международная федерация современного пятиборья, хотя и с оговорками, официально разрешила выступать белорусам и россиянам на международных турнирах.  

В Минске стартовал второй этап Кубка Леднёва по современному пятиборью -4

Александр Селецкий, главный тренер национальной команды Беларуси по современному пятиборью:  
В этом году команда омолодилась. Очень много появилось молодых перспективных спортсменов. Они уже наступают на пятки нашим элитным спортсменам, тем самым задают тон. У нас идет постоянно рейтинг, по которому мы отбираем спортсменов. Старты Кубка Леднева, у нас еще будет летний чемпионат республики, на котором будут отбираться наши спортсмены на чемпионат мира.  

В программе первого дня значились полуфиналы у мужчин. Наш Илья Полозков в промежуточном протоколе занимает 5-ю позицию, всего на 5 баллов он отстает от лидера, представителя России Александра Лифанова.  

В Минске стартовал второй этап Кубка Леднёва по современному пятиборью -7

Андрей Макушин, главный тренер сборной России по современному пятиборью:  
Наши спортсмены должны показывать свой высокий уровень, так как эти спортсмены, эти ребята и девчонки, всегда были лидерами мирового современного пятиборья. И турнир этот, во-первых, позволяет поддерживать хорошую или отличную спортивную форму. Во-вторых, этот турнир нас еще больше сплачивает.  

В субботу, 6 мая, на старт выйдут женщины, также мужчины проведут рейтинговый раунд в фехтовании. 8 и 9 мая определятся победители и призеры турнира.  

# Спортивные соревнования # Фотофакт

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