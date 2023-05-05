В Минске стартовал второй этап Кубка Леднёва по современному пятиборью

Новости Беларуси. В Минске стартовал Кубок Леднева, второй этап международного турнира по современному пятиборью, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В соревнованиях принимают участие сильнейшие спортсмены из России и Беларуси.

Соревнования дают возможность не только лидерам команд, но и молодежи проявить себя в условиях серьезной конкуренции. Ведь главный старт в этом сезоне – олимпийская квалификация. Напомним, что Международная федерация современного пятиборья, хотя и с оговорками, официально разрешила выступать белорусам и россиянам на международных турнирах.

Александр Селецкий, главный тренер национальной команды Беларуси по современному пятиборью:

В этом году команда омолодилась. Очень много появилось молодых перспективных спортсменов. Они уже наступают на пятки нашим элитным спортсменам, тем самым задают тон. У нас идет постоянно рейтинг, по которому мы отбираем спортсменов. Старты Кубка Леднева, у нас еще будет летний чемпионат республики, на котором будут отбираться наши спортсмены на чемпионат мира.

В программе первого дня значились полуфиналы у мужчин. Наш Илья Полозков в промежуточном протоколе занимает 5-ю позицию, всего на 5 баллов он отстает от лидера, представителя России Александра Лифанова.