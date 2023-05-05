«СКА-Минск» и «Мешков Брест» стали финалистами Кубка Беларуси по гандболу

Сегодня, 5 мая, состоялись полуфинальные поединки. «СКА-Минск» не без труда, но одолел «Гомель». После первого тайма «армейцы» вели 18:15, вторая половина встречи также прошла с преимуществом минских гандболистов. «Гомель» уступил – 30:37. Во втором полуфинале «Мешков Брест» выиграл у команды БГУФК – 38:30. Завтра, 6 мая, в финале Кубок Беларуси оспорят «СКА-Минск» и «Мешков Брест», а «Гомель» и БГУФК сыграют утешительный матч за третье место.