Прямой эфир

«СКА-Минск» и «Мешков Брест» стали финалистами Кубка Беларуси по гандболу

05 мая 2023 19:54
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В брестском Дворце спорта стартовал «финал четырех» мужского Кубка Беларуси по гандболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

«СКА-Минск» и «Мешков Брест» стали финалистами Кубка Беларуси по гандболу-1

Сегодня, 5 мая, состоялись полуфинальные поединки. «СКА-Минск» не без труда, но одолел «Гомель». После первого тайма «армейцы» вели 18:15, вторая половина встречи также прошла с преимуществом минских гандболистов. «Гомель» уступил – 30:37. Во втором полуфинале «Мешков Брест» выиграл у команды БГУФК – 38:30. Завтра, 6 мая, в финале Кубок Беларуси оспорят «СКА-Минск» и «Мешков Брест», а «Гомель» и БГУФК сыграют утешительный матч за третье место.  

# Гандбол # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Большой тур сборной. Хоккеисты Беларуси готовятся к играм в Астане
05 мая 2023 15:50

Большой тур сборной. Хоккеисты Беларуси готовятся к играм в Астане

Стали известны победители и призёры соревнований по шахматам «Белая ладья»
05 мая 2023 15:39

Стали известны победители и призёры соревнований по шахматам «Белая ладья»

Хоккей. АХЛ. Протас признан первой звездой матча. Белорус отметился двумя голами
05 мая 2023 12:51

Хоккей. АХЛ. Протас признан первой звездой матча. Белорус отметился двумя голами