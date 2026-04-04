Смоленский «Славутич» сравнял счет в полуфинальной серии Кубка Президента против «Шахтера»

Во втором матче на домашнем льду российская команда была сильней «горняков». Счет открыли подопечные Андрея Мезина. Но соперники результативно провели третий период, забросили четыре шайбы и одержали победу – 4:1. Счет в серии до четырех побед стал равным – 1:1.

Андрей Мезин, главный тренер ХК «Шахтер»:

Соперник был заряжен. Трибуны гнали вперед, они играли агрессивно. У них было очень много шансов. Мы терпели в обороне. Первый период был за соперником. Во втором забили гол, уже начали играть по счету. Соперник нагнетал. К сожалению, в третьем периоде мы не дотерпели.

Следующий поединок «Славутич» и «Шахтер» сыграют 5 апреля в Смоленске. А 4 апреля в Жлобине в четвертом поединке полуфинальной серии «Металлург» примет столичную «Юность». После трех матчей минчане ведут в серии 2:1.