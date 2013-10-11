Гонщица «Формулы-1» Мария де Вильота найдена мёртвой в испанском отеле

Новости Испании. 33-летняя автогонщица Мария де Вильота найдена мертвой в отеле в Севилье. В этот город спортсменка прибыла для того, чтобы выступить на пресс-конференции. 11 октября Мария должна была принять участие в конгрессе под названием «То, что действительно важно». В рамках мероприятий легенда «Формулы-1» планировала презентовать автобиографическую книгу «Жизнь – это дар».

Обстоятельства и причины смерти пока не уточняются.

Карлос Грасиа, президент Федерации автоспорта Испании:

Единственное, что известно на данный момент: ее помощница Аранча вошла в комнату, попыталась разбудить ее, но обнаружила, что она не двигается. Похоже на то, что это была ненасильственная смерть.

Летом прошлого года во время тестовых заездов автогонщица попала в серьёзную аварию. Женщина перенесла несколько операций и лишилась правого глаза. Мария очень хотела остаться в мире «Формулы-1». В одном из интервью спортсменка призналась: её жизнь после той трагедии разделилась на «до» и «после».

Мария де Вильота в интервью La Gazzetta dello Sport:

Отношение к жизни изменилось кардинальным образом. Изменилась шкала ценностей. Теперь я понимаю, что все проблемы относительны, и смотрю на жизнь с оптимизмом. Сначала я злилась на доктора за то, что он не смог спасти мой глаз, но затем постепенно осознала, что тяжесть этой потери не столь велика, поскольку мне спасли жизнь, а это главное.

Коллеги Марии де Вильоты скорбят: спортивное сообщество потеряло одну из самых перспективных автогонщиц.

Фернандо Алонсо, испанский автогонщик:

Тяжело говорить о Марии де Вильоте. Мне рассказали о ее смерти, как только я снял свой шлем. Я все еще не могу поверить в это, и нужно некоторое время, чтобы осознать. Это очень печальная новость для автоспорта, в котором все любили Марию. Все, что мы можем сделать, – это молиться за нее и ее семью.

Жан Тодт, глава Международной автомобильной федерации:

Сегодня поистине трагический день для мирового автоспорта. Выражаю глубочайшие соболезнования членам семьи Марии. Она была фантастическим пилотом, настоящим флагманом женского автоспорта и неутомимым борцом за безопасность дорожного движения. Но, прежде всего, Мария была настоящим другом. Я всегда ею восхищался. Своим мужеством, силой и решимостью де Вильота превратила собственную трагедию в мощный призыв к соблюдению правил безопасности на дорогах, который был услышан по всему миру.

Напомним, в мае этого года на гонках NASCAR в американском штате Северная Каролина пострадали 10 зрителей. Из-за обрыва кабеля тяжелая телекамера одного из телеканалов рухнула на гоночный трек, задев людей. Также оборудование повредило несколько машин. Из-за ЧП заезд прервали на 121-м круге. Гонка, состоящая из 400 кругов, была остановлена на 27 минуте (смотрите видео).