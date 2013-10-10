Виктория Азаренко за час зарабатывает более $70 тысяч

Новости Беларуси. $70 869 зарабатывает Виктория Азаренко в среднем за час. По данным Fox Sports, белоруска является самой высокооплачиваемой спортсменкой в мире с учетом времени, проведенного на площадке.

24-летняя Виктория в текущем сезоне выиграла 42 из 49 матчей. Всего она заработала 5 822 165 долларов США. Позади Азаренко в рейтинге самых высокооплачиваемых спортсменов исходя из соотношения времени, проведённого на корте, расположились Серена Уильямс (59 882 доллара за сет) и Рафаэль Надаль (62 210).

Сет за сетом, подача за подачей: на спортивном счету теннисистки Азаренко немало побед (смотрите видео). Всего за карьеру Азаренко заработала более 21 миллиона долларов. В обновленном мировом рейтинге Виктория Азаренко по-прежнему занимает вторую позицию, уступая лишь американке Серене Уильямс. В десятке всемирной теннисной ассоциации – представительницы России, Польши, Италии, Китая, Франции, Дании, Чехии, Сербии.