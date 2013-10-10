Боксер Владимир Кличко обручился с 24-летней американской актрисой Хейден Панеттьер

Новости США. Украинский боксер Владимир Кличко обручился с американской актрисой Хейден Панеттьер. Об этом, со ссылкой на Хейден, сообщают американские СМИ.

В эфире популярного американского телешоу девушка продемонстрировала обручальное кольцо. Дата свадьбы пока не разглашается.

Хейден недавно вернулась из Москвы, где она наблюдала за битвой Владимира с Александром Поветкиным. Напомним, главное боксерское событие года состоялось в минувшую субботу (смотрите видео). Украинский суперчемпион WBA, чемпион мира IBF и WBO Владимир Кличко вышел на ринг спорткомплекса «Олимпийский» против регулярного чемпиона WBA Александра Поветкина. Счёт по итогам боя – 119:104 в пользу Кличко единогласным решением судей. Поветкин не выиграл ни одного раунда.

Кличко и Панеттьер познакомились в 2009 году. Между ними сразу завязались романтические отношения. Через два года пара рассталась, однако этой весной они решили возобновить отношения.

Избранница Кличко известна по ролям в сериалах «Герои» и «Нэшвилл».