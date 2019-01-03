Хоккей. «Золотая шайба». Команды «Грифоны» и «Атлант» добились крупных побед по итогам игрового дня турнира

Новости Беларуси. Традиционно параллельно с Рождественским турниром проходит и финал республиканских соревнований среди детей и подростков по хоккею «Золотая шайба» в старшей возрастной группе, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В решающую стадию вышли 8 дружин. Это лучшие представители своих регионов. Для того чтобы попасть в Минск, им нужно было вначале победить на зональных состязаниях, а затем первенствовать и в области. То, что все настроены решительно, говорят результаты первого игрового дня. Наиболее крупных викторий добились гости из Кобрина и команда «Грифоны». Также следует отметить неуступчивый характер дуэли между Солигорском и Гродно.