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Хоккей. «Золотая шайба». Команды «Грифоны» и «Атлант» добились крупных побед по итогам игрового дня турнира

03 января 2019 21:14
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Новости Беларуси. Традиционно параллельно с Рождественским турниром проходит и финал республиканских соревнований среди детей и подростков по хоккею «Золотая шайба» в старшей возрастной группе, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В решающую стадию вышли 8 дружин. Это лучшие представители своих регионов. Для того чтобы попасть в Минск, им нужно было вначале победить на зональных состязаниях, а затем первенствовать и в области. То, что все настроены решительно, говорят результаты первого игрового дня. Наиболее крупных викторий добились гости из Кобрина и команда «Грифоны». Также следует отметить неуступчивый характер дуэли между Солигорском и Гродно.

Хоккей. «Золотая шайба». Команды «Грифоны» и «Атлант» добились крупных побед по итогам игрового дня турнира-1

Формула Золотой шайбы несколько отличается от рождественского турнира. И если взрослым предстоят полуфиналы, то дети права на ошибку не имеют. Победители отборочных квартетов сыграют в финалах. Те, кто займут вторые места, сразятся за бронзу. Понаблюдать за дуэлями лучших любительских команд можно во Дворце спорта и на малой арене «Чижовка-Арены».

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# Хоккей Беларуси # Фотофакт

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