Церемония открытия и игра белорусской сборной. Яркие моменты Рождественского турнира любителей хоккея

Новости Беларуси. Лед тронулся. В Минске торжественно открылся масштабный международный спортивный праздник. Клюшки скрестили участники XV Рождественского турнира любителей хоккея на приз Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В этом году участвовать в ледовых баталиях будут 12 команд. Беларусь по традиции представляет дружина главы государства. Вечером 3 января она проводит свой первый поединок на льду «Чижовка-Арены». В соперниках – сборная Международной федерации хоккея. Подробности этой встречи узнаем у корреспондента Евгения Горина. Сборная Международной федерации хоккея – новичок среди участников. Однако в ее рядах много бывших профессиональных хоккеистов, и легкой победы никто не ждет. Позади первый период.

Евгений Горин, СТВ:

Сразу после церемонии открытия первую шайбу забросил белорусский игрок Максим Слыш. Соперники у белорусской команды очень и очень сильные. Наши соперники начали отыгрываться, после чего начали вести в счете. На конец первого периода счет игры – 2:2. В составе команды Международной федерации хоккея играют такие именитые игроки, как Андрей Николишин и Дмитрий Христич.

Церемония открытия турнира подтвердила, что неспроста соревнования называют неофициальным чемпионатом мира среди любителей хоккея. Открытие было масштабным и красочным. В соревнованиях принимают участие 12 команд. Днем 3 января уже сразились команды Словакии и Швейцарии. Итог поединка – 10:4, а также Объединенные Арабские Эмираты и сборная Балкан – 9:5. Кроме того, на малой арене немецкие хоккеисты скрестили клюшки с финнами. Сегодня же днем в «Чижовка-Арене» стартовал финальный этап детских любительских соревнований «Золотая шайба». Как и на Рождественском турнире, победитель определится за пять дней.

С какими же эмоциями сюда приходят зрители?

Я приехала из Славгорода специально на игру. Купили специально шапку, чтобы поболеть за нашу сборную.



Очень интересный турнир. Мы не первый год ходим, и нам очень нравится. Интересно посмотреть на такое мероприятие. Организация красивая очень.

Всегда интрига, кто победит и кто забьет.

Мы на хоккей пришли, чтобы посмотреть.