Президент Беларуси: «Рождественский хоккейный турнир объединяет народы, несмотря на политические разногласия»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Первый матч мы провели 15 лет назад, дав старт доброй традиции. И с каждым годом география участников турнира расширяется, желающих приехать в Беларусь становится всё больше. И чтобы никого из наших друзей не обидеть, в этот раз нам даже пришлось изменить формат соревнований. В турнире примут участие уже не восемь, а двенадцать команд.

Более того, даже Международная федерация в этом году собрала команду, чтобы включиться в борьбу за главный приз нашего турнира.

Этот турнир уникальный. Он наглядно демонстрирует, что спорт объединяет народы, несмотря на политические кризисы и разногласия. Но главное – минский лед собирает настоящих мужчин, преданных хоккею, не только сильных духом, телом, а также искренне желающих сделать мир лучше.