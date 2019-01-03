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Президент Беларуси: «Рождественский хоккейный турнир объединяет народы, несмотря на политические разногласия»

03 января 2019 18:16
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Новости Беларуси. 3 января глава государства Александр Лукашенко принял участие в церемонии открытия XV Рождественского турнира любителей хоккея, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент Беларуси: «Рождественский хоккейный турнир объединяет народы, несмотря на политические разногласия»-1

Президент Беларуси: «Рождественский хоккейный турнир объединяет народы, несмотря на политические разногласия»-3

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Первый матч мы провели 15 лет назад, дав старт доброй традиции. И с каждым годом география участников турнира расширяется, желающих приехать в Беларусь становится всё больше. И чтобы никого из наших друзей не обидеть, в этот раз нам даже пришлось изменить формат соревнований. В турнире примут участие уже не восемь, а двенадцать команд.

Более того, даже Международная федерация в этом году собрала команду, чтобы включиться в борьбу за главный приз нашего турнира.

Этот турнир уникальный. Он наглядно демонстрирует, что спорт объединяет народы, несмотря на политические кризисы и разногласия. Но главное – минский лед собирает настоящих мужчин, преданных хоккею, не только сильных духом, телом, а также искренне желающих сделать мир лучше.

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Президент Беларуси: «Рождественский хоккейный турнир объединяет народы, несмотря на политические разногласия»-6

Президент Беларуси: «Рождественский хоккейный турнир объединяет народы, несмотря на политические разногласия»-8

Президент Беларуси: «Рождественский хоккейный турнир объединяет народы, несмотря на политические разногласия»-10

Президент Беларуси: «Рождественский хоккейный турнир объединяет народы, несмотря на политические разногласия»-12

Президент Беларуси: «Рождественский хоккейный турнир объединяет народы, несмотря на политические разногласия»-14

Президент Беларуси: «Рождественский хоккейный турнир объединяет народы, несмотря на политические разногласия»-16

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