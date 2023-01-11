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«Минск» уступил «Астане» в Единой лиге ВТБ

11 января 2023 18:38
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Новости Беларуси. Баскетбольный клуб «Минск» потерпел очередное поражение в Единой лиге ВТБ. В этот раз подопечные Ростислава Вергуна были биты «Астаной», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Минск» уступил «Астане» в Единой лиге ВТБ-1

Дружины являлись соседями в турнирной таблице. Минчане находились на последнем 12-м  месте, а коллектив из Казахстана – на 11-м. При этом их статистика была схожа, поэтому болельщики ожидали равной борьбы. Однако белорусская дружина без шансов проиграла. Итоговый счет – 77:48 в пользу соперников.

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# Баскетбол # Ростислав Вергун # Фотофакт

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