«Минск» уступил «Астане» в Единой лиге ВТБ

Новости Беларуси. Баскетбольный клуб «Минск» потерпел очередное поражение в Единой лиге ВТБ. В этот раз подопечные Ростислава Вергуна были биты «Астаной», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Дружины являлись соседями в турнирной таблице. Минчане находились на последнем 12-м месте, а коллектив из Казахстана – на 11-м. При этом их статистика была схожа, поэтому болельщики ожидали равной борьбы. Однако белорусская дружина без шансов проиграла. Итоговый счет – 77:48 в пользу соперников.