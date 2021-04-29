Стартовал 7-й тур ЧБ по футболу. В первом матче сыграли «Слуцк» и «Динамо-Брест»

Команда из города над Бугом, несмотря на серьезное обновление в межсезонье, выдала отличный старт: в предыдущих шести турах подопечные Сергея Ковальчука трижды одержали победы и трижды сыграли вничью. Тогда как Слуцк начал чемпионат ни шатко, ни валко: у «сахарников» в активе лишь одна виктория. «Динамо» считалось в этом мачте фаворитом, однако первыми счет открыли хозяева. На 36-й минуте гол забил Валерий Бочеров. Брестчане усилиями Станислава Беленького сравняли во втором тайме. Больше голов в этом матче не было. Таким образом, ничья – 1:1.