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Стартовал 7-й тур ЧБ по футболу. В первом матче сыграли «Слуцк» и «Динамо-Брест»

29 апреля 2021 17:52
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Новости Беларуси. Матчем «Слуцка» и брестского «Динамо» 29 апреля начался 7-й тур чемпионата Беларуси по футболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Стартовал 7-й тур ЧБ по футболу. В первом матче сыграли «Слуцк» и «Динамо-Брест»-1

Команда из города над Бугом, несмотря на серьезное обновление в межсезонье, выдала отличный старт: в предыдущих шести турах подопечные Сергея Ковальчука трижды одержали победы и трижды сыграли вничью. Тогда как Слуцк начал чемпионат ни шатко, ни валко: у «сахарников» в активе лишь одна виктория. «Динамо» считалось в этом мачте фаворитом, однако первыми счет открыли хозяева. На 36-й минуте гол забил Валерий Бочеров. Брестчане усилиями Станислава Беленького сравняли во втором тайме. Больше голов в этом матче не было. Таким образом, ничья – 1:1.

# Футбол Беларуси # Сергей Ковальчук # Валерий Бочеров # Станислав Беленький # Фотофакт

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