Лёгкая атлетика. Белорусы завоевали три олимпийские лицензии на международном турнире в Бресте

Новости Беларуси. Белорусская копилка олимпийских лицензий пополняется новыми путевками в Токио. 29 апреля квитки на Олимпиаду завоевали еще три наших легкоатлета, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В эти дни в Бресте проходит международный турнир по легкоатлетическим метаниям. У дискоболов победу одержал Евгений Богуцкий. Он отправил снаряд на 3 сантиметра дальше установленного квалификационного норматива – 66 метров и 3 сантиметра.

20-ю олимпийскую лицензию добыла в копилку Беларуси молотобойка Анастасия Маслова. В заключительном выходе в сектор спортсменка отправила молот на 74 метра и 40 сантиметров, что почти на два метра превышает норматив.

В Токио отправится и метатель копья Алексей Котковец. Он выполнил квалификационный норматив на игры в первой же попытке, отправив снаряд на 85 метров и 10 сантиметров.