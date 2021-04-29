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Лёгкая атлетика. Белорусы завоевали три олимпийские лицензии на международном турнире в Бресте

29 апреля 2021 18:10
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Новости Беларуси. Белорусская копилка олимпийских лицензий пополняется новыми путевками в Токио. 29 апреля квитки на Олимпиаду завоевали еще три наших легкоатлета, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Лёгкая атлетика. Белорусы завоевали три олимпийские лицензии на международном турнире в Бресте-1

В эти дни в Бресте проходит международный турнир по легкоатлетическим метаниям. У дискоболов победу одержал Евгений Богуцкий. Он отправил снаряд на 3 сантиметра дальше установленного квалификационного норматива – 66 метров и 3 сантиметра.

Лёгкая атлетика. Белорусы завоевали три олимпийские лицензии на международном турнире в Бресте-4

20-ю олимпийскую лицензию добыла в копилку Беларуси молотобойка Анастасия Маслова. В заключительном выходе в сектор спортсменка отправила молот на 74 метра и 40 сантиметров, что почти на два метра превышает норматив.

В Токио отправится и метатель копья Алексей Котковец. Он выполнил квалификационный норматив на игры в первой же попытке, отправив снаряд на 85 метров и 10 сантиметров.

# Легкая атлетика # Евгений Богуцкий # Анастасия Маслова # Алексей Котковец # Фотофакт

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