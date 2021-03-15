«Школа есть, есть желание заниматься». Первый в Беларуси теннисный центр, выполненный из воздухоопорных конструкций, открылся в Гродно

Новости Беларуси. Первый в Беларуси теннисный центр, выполненный из воздухоопорных конструкций, открыли в Гродно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Разговоры о том, что городу нужен крытый теннисный центр, велись более 10 лет. Была определена площадка, но инвесторы не спешили вкладываться. Между тем юные теннисисты вынуждены были заниматься на уличных кортах, а в непогоду ютиться в переполненном зале, единственном на весь город. Дело сдвинулось с мертвой точки, когда родители подрастающих спортсменов обратились на прием к председателю облисполкома. В итоге деньги на строительство выделили из местного бюджета, а саму воздухоопорную конструкцию и покрытие кортов передала безвозмездно Белорусская теннисная федерация. Получился хороший пример государственно-частного партнерства, который особенно оценили юные спортсмены. Сергей Тетерин на открытии теннисного центра в Гродно: «Это последние современные технологии воздухоопорных конструкций»

Любовь Гринцевич, учащаяся теннисного центра Гродно:

Когда у нас была спортшкола, было очень много групп, все занимались, очень много было детей. Сейчас уже четыре корта, уже можно больше потренироваться.

Анфиса Полякова, учащаяся теннисного центра Гродно:

У нас было много тренеров на одном корте, много детей, и ты не всегда мог поиграть на весь корт столько времени, сколько надо. У нас больше кортов, у нас больше возможностей. И я думаю, результаты будут намного лучше.

Владимир Караник, председатель Гродненского облисполкома:

Удалось создать гродненскую школу тенниса, мы полностью обеспечены своим тренерским составом. Подготовлено за 13 лет восемь мастеров спорта по теннису, четыре человека были в списочном составе сборной Республики Беларусь, один и сейчас находится, один из наших воспитанников входит в сборную Республики Беларусь. Поэтому школа есть, есть желание заниматься теннисом.