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Какие виды борьбы представят белорусы на олимпийском турнире в Будапеште?

15 марта 2021 15:19
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Новости Беларуси. 19 марта в Будапеште стартует международный турнир по борьбе, финалисты которого получат олимпийские лицензии, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

За путевки в Токио поспорят вольники, классики и женщины. Тренерский штаб белорусской сборной в каждом виде борьбы уже определился с кандидатами. Сейчас команды проводят заключительный сбор в Стайках.

Какие виды борьбы представят белорусы на олимпийском турнире в Будапеште?-1

Владимир Копытов, главный тренер сборной Беларуси по греко-римской борьбе:
Кубок мира прошел – учитывался и тренировочный процесс, и у нас есть ребята, которые перешли в нижнюю весовую категорию. Витя Сосуновский – он у нас 82 боролся, а сейчас решил попробовать побороться за лицензию 77. И выиграл чемпионат он у нас 77, в этом весе. Мы согласны на две лицензии еще – это реально.

Какие виды борьбы представят белорусы на олимпийском турнире в Будапеште?-4

Второй олимпийский турнир для борцов пройдет в Софии с 6 по 9 мая. Это будет последний шанс для тех, кто останется за бортом после венгерского старта.

# Борьба # Владимир Копытов # Виктор Сосуновский # Фотофакт

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