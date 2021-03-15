Какие виды борьбы представят белорусы на олимпийском турнире в Будапеште?

За путевки в Токио поспорят вольники, классики и женщины. Тренерский штаб белорусской сборной в каждом виде борьбы уже определился с кандидатами. Сейчас команды проводят заключительный сбор в Стайках.

Владимир Копытов, главный тренер сборной Беларуси по греко-римской борьбе:

Кубок мира прошел – учитывался и тренировочный процесс, и у нас есть ребята, которые перешли в нижнюю весовую категорию. Витя Сосуновский – он у нас 82 боролся, а сейчас решил попробовать побороться за лицензию 77. И выиграл чемпионат он у нас 77, в этом весе. Мы согласны на две лицензии еще – это реально.