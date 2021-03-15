Александра Саснович вышла во второй круг турнира WTA в Санкт-Петербурге

В стартовом поединке белоруска встречалась со спортсменкой из Румынии Аной Богдан. Начало поединка, правда, выдалось обескураживающим: наша соотечественница крупно проиграла стартовую партию – 2:6. Однако второй сет с точно таким же счетом взяла уже Саснович. Несмотря на статус решающей партии, борьбы в ней также не было – румынка проиграла все геймы на своей подаче, в итоге 1:6 в пользу Александры. Во втором круге белоруска сойдется с победительницей пары Дарья Касаткина/Клара Таусон.