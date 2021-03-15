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Александра Саснович вышла во второй круг турнира WTA в Санкт-Петербурге

15 марта 2021 15:23
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Новости Беларуси. Теннисистка Александра Саснович вышла во второй круг турнира WTA в Санкт-Петербурге, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Александра Саснович вышла во второй круг турнира WTA в Санкт-Петербурге-1

В стартовом поединке белоруска встречалась со спортсменкой из Румынии Аной Богдан. Начало поединка, правда, выдалось обескураживающим: наша соотечественница крупно проиграла стартовую партию – 2:6. Однако второй сет с точно таким же счетом взяла уже Саснович. Несмотря на статус решающей партии, борьбы в ней также не было – румынка проиграла все геймы на своей подаче, в итоге 1:6 в пользу Александры. Во втором круге белоруска сойдется с победительницей пары Дарья Касаткина/Клара Таусон. 

# Теннис # Александра Саснович # Ана Богдан # Дарья Касаткина # Клара Таусон # Фотофакт

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