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Хоккей. Шарангович провёл матч в первом звене

05 октября 2023 11:42
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Команды НХЛ продолжают подготовку к сезону. «Калгари» в очередной товарищеской встрече уступил «Эдмонтону» – 2:7. В составе «Флэймз» сыграли Илья Соловьев и Егор Шарангович, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Хоккей. Шарангович провёл матч в первом звене-1

Результативных баллов белорусы не набрали. Шарангович провел матч в первом звене, его айс-тайм составил почти 20 минут. Один раз бросил в створ ворот, заблокировал выстрел соперника, совершил два перехвата. Соловьев сыграл в третьей паре защитников, применил два силовых приема, заблокировал выстрел.

# Хоккей Беларуси # Егор Шарангович # Фотофакт

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