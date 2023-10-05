Хоккей. Шарангович провёл матч в первом звене

Команды НХЛ продолжают подготовку к сезону. «Калгари» в очередной товарищеской встрече уступил «Эдмонтону» – 2:7. В составе «Флэймз» сыграли Илья Соловьев и Егор Шарангович, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Результативных баллов белорусы не набрали. Шарангович провел матч в первом звене, его айс-тайм составил почти 20 минут. Один раз бросил в створ ворот, заблокировал выстрел соперника, совершил два перехвата. Соловьев сыграл в третьей паре защитников, применил два силовых приема, заблокировал выстрел.