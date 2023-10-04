Волейболистки «Минчанки» проиграли первый матч 1/8 финала Кубка России

В Челябинске «Минчанка» проиграла первый матч 1/8 финала Кубка России. Обидчицы наших девушек – полуфиналистки предыдущего розыгрыша турнира волейболистки «Динамо-Метар», сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В Челябинске «Минчанка» проиграла первый матч 1/8 финала Кубка России. Обидчицы наших девушек – полуфиналистки предыдущего розыгрыша турнира волейболистки «Динамо-Метар», сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Итоговый счет – 3:0 в пользу оппоненток. К сожалению, навязать борьбу нашим девушкам не получилось. В первом сете они и вовсе уступили со счетом 9:25. Второй поединок между командами пройдет в четверг, 5 октября, старт в 16:00.