Волейболистки «Минчанки» проиграли первый матч 1/8 финала Кубка России

Итоговый счет – 3:0 в пользу оппоненток. К сожалению, навязать борьбу нашим девушкам не получилось. В первом сете они и вовсе уступили со счетом 9:25. Второй поединок между командами пройдет в четверг, 5 октября, старт в 16:00.