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Волейболистки «Минчанки» проиграли первый матч 1/8 финала Кубка России

04 октября 2023 19:04
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В Челябинске «Минчанка» проиграла первый матч 1/8 финала Кубка России. Обидчицы наших девушек – полуфиналистки предыдущего розыгрыша турнира волейболистки «Динамо-Метар», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Волейболистки «Минчанки» проиграли первый матч 1/8 финала Кубка России-1

Итоговый счет – 3:0 в пользу оппоненток. К сожалению, навязать борьбу нашим девушкам не получилось. В первом сете они и вовсе уступили со счетом 9:25. Второй поединок между командами пройдет в четверг, 5 октября, старт в 16:00.

# Волейбол # Фотофакт

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