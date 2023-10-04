Во второй день турнира «Легенды гимнастики» белорусы завоевали 12 медалей. У лидера сборной Шарамкова золото

Новости Беларуси. В Стайках во второй соревновательный день международного турнира «Легенды гимнастики» участники разыграли комплекты медалей в отдельных видах многоборья, сообщили в программе «СТВ-Спорт». У мужчин победил наш Даниил Григорчук, он блестяще выполнил упражнения на коне. Серебро также у белоруса Никиты Парфеновича. Завоевал золото и лидер нашей сборной Егор Шарамков на своей коронной дистанции – вольные упражнения.

Егор Шарамков, победитель турнира «Легенды гимнастики»:

Получилось почти все, что хотел. Вольную сделал довольно-таки неплохо. Но, единственное, по остальным снарядам еще есть недоделки, надо будет над ними поработать. Сейчас идет чемпионат мира, и если бы я там был, думаю, смог бы составить конкуренцию.

Татьяна Фролова, главный судья соревнований:

У нас здесь очень сильная конкурентная борьба, потому что в финальные соревнования допускаются по два спортсмена от страны. Всего выступают восемь спортсменов. Для каждого спортсмена стояла, конечно же, своя определенная задача. Я имею в виду наших белорусских спортсменов, спортсменов национальной команды Республики Беларусь. На Егора Шарамкова мы всегда возлагаем надежды, на его коронные снаряды. Он сегодня выступал в вольных упражнениях. У него составлена определенная программа, с определенной базовой оценкой, которую он, в принципе, должен каждый раз выполнять, держать на достойном уровне. Сегодня он эту программу полностью выполнил, справился, получил прекрасную оценку 15,1 балла. И таким образом он этот снаряд выиграл в конкурентной борьбе.

В женском сегменте значились два снаряда. Очень порадовал резерв. Анастасия Титовец смогла завоевать золото в упражнениях на брусьях. В этой дисциплине, а также в опорном прыжке наши девушки завоевали бронзовые медали. Это Аделина Рылко и Дарья Жуковская. Всего во второй день турнира хозяева положили в копилку 12 наград, три наивысшей пробы. При этом на медали претендуют более 70 гимнастов из Беларуси, России и Узбекистана.

Елена Волчецкая, олимпийская чемпионка:

Результаты, конечно, есть результаты. Но меня впечатлило то, что гимнастика существует, развивается и продолжает жить. Интересно соревнования называются – «Легенды гимнастики». В последнее время их не хватает. Прошло время какие-то, я очень переживала за это, но сейчас, на этих соревнованиях я видела уже ростки или даже позывы к тому, что идем вперед.