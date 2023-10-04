КХЛ. Хоккеисты минского «Динамо» обыграли питерский СКА

Минское «Динамо» одержало шестую победу в нынешнем сезоне КХЛ. Дома был повержен СКА из Санкт-Петербурга, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Минское «Динамо» одержало шестую победу в нынешнем сезоне КХЛ. Дома был повержен СКА из Санкт-Петербурга, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Оба коллектива не могут похвастаться стабильными результатами и до игры находились в конце турнирной таблицы Западной конференции. Ниже был только «Витязь». Так что борьба за очки ожидалась напряженная. Тем более дружины известны своей историей личных встреч. После первого периода, несмотря на давление со стороны хозяев, лидерство с преимуществом в несколько шайб захватили оппоненты. Причем одну из шайб забросил экс-игрок минского «Динамо» Владимир Алистров.
На старте второго отрезка динамовцы смогли размочить счет. Итог матча – 4:2 в нашу пользу.