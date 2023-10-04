КХЛ. Хоккеисты минского «Динамо» обыграли питерский СКА

Оба коллектива не могут похвастаться стабильными результатами и до игры находились в конце турнирной таблицы Западной конференции. Ниже был только «Витязь». Так что борьба за очки ожидалась напряженная. Тем более дружины известны своей историей личных встреч. После первого периода, несмотря на давление со стороны хозяев, лидерство с преимуществом в несколько шайб захватили оппоненты. Причем одну из шайб забросил экс-игрок минского «Динамо» Владимир Алистров.