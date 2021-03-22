Алимбекова и Сола финишировали в топ-6 масс-старта на Кубке мира по биатлону

Красивое завершение успешного сезона: две белоруски финишировали в топ-6 масс-старта на Кубке мира по биатлону, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Гонка могла не состояться из-за штормового предупреждения, однако старт, пусть и на два часа позже, но был дан. Динара Алимбекова, допустив шесть промахов, финишировала второй, уступив 7 секунд норвежке Ингрид Тандреволд. Третьей стала немка Франциска Пройс. Анна Сола промахнулась восемь раз, но показала четвертую скорость дня и смогла занять 6-е место.

По итогам сезона Динара Алимбекова стала лучшей спортсменкой до 25 лет и получила специальную награду от IBU.