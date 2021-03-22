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Алимбекова и Сола финишировали в топ-6 масс-старта на Кубке мира по биатлону

22 марта 2021 12:33
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Красивое завершение успешного сезона: две белоруски финишировали в топ-6 масс-старта на Кубке мира по биатлону, сообщили в программе «СТВ-Спорт».   

Алимбекова и Сола финишировали в топ-6 масс-старта на Кубке мира по биатлону-1

Гонка могла не состояться из-за штормового предупреждения, однако старт, пусть и на два часа позже, но был дан. Динара Алимбекова, допустив шесть промахов, финишировала второй, уступив 7 секунд норвежке Ингрид Тандреволд. Третьей стала немка Франциска Пройс. Анна Сола промахнулась восемь раз, но показала четвертую скорость дня и смогла занять 6-е место.  

Алимбекова и Сола финишировали в топ-6 масс-старта на Кубке мира по биатлону-4

По итогам сезона Динара Алимбекова стала лучшей спортсменкой до 25 лет и получила специальную награду от IBU.

Алимбекова и Сола финишировали в топ-6 масс-старта на Кубке мира по биатлону-7

По итогам этого сезона в копилке женской сборной Беларуси восемь медалей: одно золото, пять серебряных наград и две бронзы, одна из которых – чемпионата мира.  

# Биатлон # Динара Алимбекова-Смольская # Ингрид Тандреволд # Франциска Пройс # Анна Сола # Фотофакт

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