Александр Лукашенко – Динаре Алимбековой: твои успехи – прекрасный пример для подражания для нашей молодежи

Новости Беларуси. Динара Алимбекова завоевала серебро в последней гонке сезона и выиграла молодежный зачет Кубка мира. С ярким выступлением на заключительном этапе Кубка мира в Эстерсунде ее поздравил Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.