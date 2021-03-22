Александр Лукашенко – Динаре Алимбековой: твои успехи – прекрасный пример для подражания для нашей молодежи

Новости Беларуси. Динара Алимбекова завоевала серебро в последней гонке сезона и выиграла молодежный зачет Кубка мира. С ярким выступлением на заключительном этапе Кубка мира в Эстерсунде ее поздравил Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Твои успехи и почетный титул лучшей молодой биатлонистки мира – прекрасный пример для подражания для нашей молодежи, значимый вклад в развитие богатых традиций белорусской школы биатлона.
Президент пожелал спортсменке, ее коллегам по команде и тренерскому составу здоровья и новых спортивных достижений.