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Александр Лукашенко – Динаре Алимбековой: твои успехи – прекрасный пример для подражания для нашей молодежи

22 марта 2021 07:50
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Новости Беларуси. Динара Алимбекова завоевала серебро в последней гонке сезона и выиграла молодежный зачет Кубка мира. С ярким выступлением на заключительном этапе Кубка мира в Эстерсунде ее поздравил Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко – Динаре Алимбековой: твои успехи – прекрасный пример для подражания для нашей молодежи-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Твои успехи и почетный титул лучшей молодой биатлонистки мира – прекрасный пример для подражания для нашей молодежи, значимый вклад в развитие богатых традиций белорусской школы биатлона.

Президент пожелал спортсменке, ее коллегам по команде и тренерскому составу здоровья и новых спортивных достижений.

# Белорусские спортсмены # Александр Лукашенко # Динара Алимбекова-Смольская # Фотофакт

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