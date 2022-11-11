Хоккей. «Нью-Джерси» Егора Шаранговича оказался сильнее «Оттавы»

Белорусский нападающий выходил на лед в третьем звене. Айс-тайм Шаранговича составил 15 минут 39 секунд. Наш форвард сделал один перехват и завершил матч с показателем полезности «-1». Всего же в 14 встречах на счету белоруса 6 баллов. Сейчас «Нью-Джерси» занимает второе место в Восточной конференции.