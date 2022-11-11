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Хоккей. «Нью-Джерси» Егора Шаранговича оказался сильнее «Оттавы»

11 ноября 2022 14:25
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«Нью-Джерси» Егора Шаранговича продолжает громить соперников в НХЛ. В овертайме дружина оказалась сильнее «Оттавы» – 4:3, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Хоккей. «Нью-Джерси» Егора Шаранговича оказался сильнее «Оттавы»-1

Белорусский нападающий выходил на лед в третьем звене. Айс-тайм Шаранговича составил 15 минут 39 секунд. Наш форвард сделал один перехват и завершил матч с показателем полезности «-1». Всего же в 14 встречах на счету белоруса 6 баллов. Сейчас «Нью-Джерси» занимает второе место в Восточной конференции.

# Хоккей # Егор Шарангович # Фотофакт

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