Белорусы завоевали медали на ЧМ по самбо. В общекомандном зачёте мы лидируем

Первый день и первые награды. В Бишкеке стартовал чемпионат мира по самбо. Медальная сессия в самом разгаре, но некоторые результаты уже известны, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Так, лучшей спортсменкой на планете стала Алена Купава. Она победила в категории до 58 килограммов. Анфиса Копаева стала вице-чемпионкой мира, завоевав серебро. Кроме того, в активе наших спортсменов как минимум две бронзы. В общекомандном зачете мы находимся на вершине.