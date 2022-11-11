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Белорусы завоевали медали на ЧМ по самбо. В общекомандном зачёте мы лидируем

11 ноября 2022 14:23
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Первый день и первые награды. В Бишкеке стартовал чемпионат мира по самбо. Медальная сессия в самом разгаре, но некоторые результаты уже известны, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусы завоевали медали на ЧМ по самбо. В общекомандном зачёте мы лидируем-1

Так, лучшей спортсменкой на планете стала Алена Купава. Она победила в категории до 58 килограммов. Анфиса Копаева стала вице-чемпионкой мира, завоевав серебро. Кроме того, в активе наших спортсменов как минимум две бронзы. В общекомандном зачете мы находимся на вершине.

# Борьба # Фотофакт

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