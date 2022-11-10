Белорусские команды сыграли в финале международного турнира по баскетболу 3х3 в Смоленске

В Смоленске завершился международный турнир по баскетболу 3х3. Он открыл череду подобных стартов. Среди участников были и белорусские коллективы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В Смоленске завершился международный турнир по баскетболу 3х3. Он открыл череду подобных стартов. Среди участников были и белорусские коллективы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Нашу страну представляли две дружины. Это национальная сборная и команда «Островец». Предварительный этап мы провели одинаково. Вначале разгромно победили, а в концовках уступили.
Таким образом, белорусы квалифицировались в четвертьфинал, где встретились друг с другом. В белорусском дерби сильнее оказался «Островец». Причем судьба матча решилась за три секунды до сирены. Команда получила право на два штрафных. 21:20, и Островец шагает в 1/2, где выходит на старого знакомого, российский клуб «Руна». Дуэль тоже получилась упорной. Белорусы на равных сражались с конкурентом. Однако в концовке хозяева все же взяли свое. 21:16 – «Островец» остановился на полуфинале.