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Сергей Минин о ЧБ по конькобежному спорту: «Слишком рано, если расценивать это как соревновательный период»

10 ноября 2022 19:20
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Новости Беларуси. В Минске стартовал чемпионат Беларуси по конькобежному спорту. Турнир лично-командный. В течение трех дней более 100 атлетов определят сильнейших в 16 дисциплинах, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Шесть комплектов наград разыграли сильнейшие конькобежцы в первый день чемпионата Беларуси.

Сергей Минин о ЧБ по конькобежному спорту: «Слишком рано, если расценивать это как соревновательный период»-1

Сергей Минин, старший тренер национальной команды Беларуси по конькобежному спорту:
На мой взгляд, этот чемпионат рановат для такого специфического сезона, как сейчас в спорте у нас происходит – слишком рано, если расценивать это как соревновательный период. Чтобы ребята разбегались и были действительно топовые пиковые секунды, нужно хотя бы в серединке. Как пример, Союз конькобежцев России это сделал, перенес на конец декабря. Поэтому я не сказал бы, что сегодня были какие-то были сверхбыстрые секунды, стандартно пробежали: кто-то хуже, кто-то лучше.

# Спортивные соревнования # Сергей Минин # Сергей Трофимов # Марина Зуева # Анна Доморацкая # Артем Чабан # Фотофакт

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