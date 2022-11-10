Сергей Минин о ЧБ по конькобежному спорту: «Слишком рано, если расценивать это как соревновательный период»

Сергей Минин, старший тренер национальной команды Беларуси по конькобежному спорту:

На мой взгляд, этот чемпионат рановат для такого специфического сезона, как сейчас в спорте у нас происходит – слишком рано, если расценивать это как соревновательный период. Чтобы ребята разбегались и были действительно топовые пиковые секунды, нужно хотя бы в серединке. Как пример, Союз конькобежцев России это сделал, перенес на конец декабря. Поэтому я не сказал бы, что сегодня были какие-то были сверхбыстрые секунды, стандартно пробежали: кто-то хуже, кто-то лучше.