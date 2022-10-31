Хоккей. Минское «Динамо» уступило «Локомотиву» в КХЛ

Это третья дуэль дружин в нынешнем сезоне. Счет личных встреч был ничейным – 1:1. Матч долгое время оставался безголевым, «Локо» открыл счет лишь на экваторе третьего периода. В стане российского клуба отличился Максим Березкин. «Зубры» хорошо проявили себя в защите, не раз спасал команду и голкипер Алексей Колосов. Однако у атаки так и не получилось распечатать ворота оппонентов. Дальше «динамовцы» сыграют с «Куньлунем» 2 ноября. Это будет последняя игра в рамках выездной серии.