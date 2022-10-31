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Хоккей. Минское «Динамо» уступило «Локомотиву» в КХЛ

31 октября 2022 20:45
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Новости Беларуси. Минское «Динамо» на выезде минимально уступило ярославскому «Локомотиву» в Континентальной хоккейной лиге, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Итоговый счет – 1:0 в пользу соперников.  

Хоккей. Минское «Динамо» уступило «Локомотиву» в КХЛ-1

Это третья дуэль дружин в нынешнем сезоне. Счет личных встреч был ничейным – 1:1. Матч долгое время оставался безголевым, «Локо» открыл счет лишь на экваторе третьего периода. В стане российского клуба отличился Максим Березкин. «Зубры» хорошо проявили себя в защите, не раз спасал команду и голкипер Алексей Колосов. Однако у атаки так и не получилось распечатать ворота оппонентов. Дальше «динамовцы» сыграют с «Куньлунем» 2 ноября. Это будет последняя игра в рамках выездной серии.  

# Хоккей # Максим Березкин # Алексей Колосов # Фотофакт

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