Юниорская сборная Беларуси по волейболу обыграла команду «Липецк-2» в Молодёжной лиге России

Три победы в четырех матчах и итоговое четвертое место в таблице. Юниорская сборная Беларуси по волейболу удачно провела поединки домашнего тура Молодежной лиги России, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В заключительном противостоянии пал «Липецк-2». Правда, пришлось изрядно постараться. Несмотря на итоговые 3:0, в каждом из сетов была равная борьба. Но концовки лучше удавались нашим представительницам. Сейчас у команды небольшой перерыв, а дальше – поединки второго тура. Они пройдут с 17 по 20 ноября в Нижнем Новгороде.