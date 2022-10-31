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Юниорская сборная Беларуси по волейболу обыграла команду «Липецк-2» в Молодёжной лиге России

31 октября 2022 15:10
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Три победы в четырех матчах и итоговое четвертое место в таблице. Юниорская сборная Беларуси по волейболу удачно провела поединки домашнего тура Молодежной лиги России, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Юниорская сборная Беларуси по волейболу обыграла команду «Липецк-2» в Молодёжной лиге России-1

В заключительном противостоянии пал «Липецк-2». Правда, пришлось изрядно постараться. Несмотря на итоговые 3:0, в каждом из сетов была равная борьба. Но концовки лучше удавались нашим представительницам. Сейчас у команды небольшой перерыв, а дальше – поединки второго тура. Они пройдут с 17 по 20 ноября в Нижнем Новгороде.

# Волейбол # Фотофакт

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