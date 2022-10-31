«Необходимо просто-напросто поверить в свои силы». Женская сборная Беларуси по гандболу проиграла соперницам из России

Новости Беларуси. Женская сборная Беларуси по гандболу провела первый товарищеский матч против национальной команды России, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Встреча проходила в минском Дворце спорта «Уручье».

С самого начала дуэли завязалась упорная борьба. Ни один из коллективов уступать так просто не хотел. Но гостьям все-таки удалось захватить преимущество, которое они не упустили до финального свистка. Белоруски пытались исправить ситуацию. Но, увы, не вышло. Землячки уступили – 26:35. Несмотря на результат, команда не опускает руки. Польза от игр с такой дружиной, как сборная России очевидна. Напомним, на токийской Олимпиаде оппонентки остановились в шаге от золота. А соревнуясь с сильнейшими, мы и сами становимся лучше.

Александр Сытько, главный тренер женской сборной Беларуси по гандболу:

Все-таки еще пока уровень сборной России повыше нашей, мы только к ним подтягиваемся. Я уверен, что та дорога, которую мы выбрали, не заставит себя долго идти. Я думаю, что мы не так совсем далеко критично находимся от россиян. Нам необходимо просто-напросто поверить в свои силы, прежде всего. Потому как по своим физическим особенностям мы не слишком отстаем. Мы отстаем в опыте, количестве набранных таких же игр, которые сделала сборная России. Я думаю, это благодаря команде России мы будем тянуться за лучшими командами.

Анастасия Кулак, игрок женской сборной Беларуси по гандболу:

Это очень хорошие для нас игры, мы давно уже не играли, тем более с командой России, командой такого высокого уровня. Очень интересно сыграть. В целом, конечно, не довольны своей игрой. Могли бы намного лучше, допустили очень много технических ошибок.